Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Εγνατίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Τρίτης, 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αγνώστους την ώρα που αποβιβαζόταν από αστικό λεωφορείο. Αφού τον τραυμάτισαν στο πόδι, τού απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο, το πορτοφόλι του και μία αλυσίδα.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Εγνατίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την υγεία του να μην εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων (αλλοδαπών), αλλά δεν προέκυψε εμπλοκή τους στο συμβάν, πλην όμως συνελήφθησαν για παράνομη διαμονή στη χώρα.

