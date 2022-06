Αρτα

Άρτα - απάτη: της ζήτησαν νερό και της απέσπασαν χρήματα

Πώς κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να την αποσπάσουν χρήματα.

Μία ηλικιωμένη στην Άρτα, πλήρωσε ακριβά την καλοσύνη της, αφού αδίστακτοι ληστές την εξαπάτησαν... ζητώντας της νερό!

Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Ασφάλειας στην Άρτα κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης, που σημειώθηκε στις 22/06/2022 σε περιοχή της πόλης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 Έλληνες (δύο γυναίκες και ένας άντρας), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πήγαν σε σπίτι ηλικιωμένης και αφού της απέσπασαν την προσοχή ζητώντας της δήθεν νερό, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού μικρό χρηματικό ποσό. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

