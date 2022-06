Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα φωτισμού

Τροχαίο ατύχημα... με το καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Λεωφόρο Παπανικολάου στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει και κλείσει το ρεύμα καθόδου στην λεωφόρο Παπανικολάου 60, λίγο πριν τις 6 το πρωί.

Επί τρόπου βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας και πραγματοποιούν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

