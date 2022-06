Pride - Θεσσαλονίκη: πλήθος κόσμου και επεισόδια στη γιορτή Υπερηφάνειας (εικόνες)

Life

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου στο Pride της Θεσσαλονίκης όμως δεν έλειψαν και τα... επεισόδια καθώς ανήλικοι έκαψαν σημαιάκια της διοργάνωσης.

Με την Παρέλαση Υπερηφάνειας που πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλης και με συναυλία κάτω από τον φωταγωγημένο με τα χρώματα του ουρανίου τόξου Λευκό Πύργο ολοκληρώνεται το 10ο Thessaloniki Pride που διοργανώθηκε με σύνθημα “Μάθημα Αποδοχής” και έχοντας ως ορίζοντα το 2024, όποτε η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το EuroPride (το κεντρικό Pride της Ευρώπης).

Χαιρετισμούς πριν από την έναρξη της παρέλασης απηύθυναν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ΜΚΟ, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και των Οικολόγων Πρασίνων. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη πρόταση νόμου «Άρση διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο, κατοχύρωση δικαιώματος γάμου για όλα τα πρόσωπα και αναγκαίες προσαρμογές της νομοθεσίας» που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 17/6 .

Το μεσημέρι βρέθηκε στο χώρο του Pride Fair, στην πλατεία Λευκού Πύργου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας μαζί με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρο Λεκάκη.

«Η ζωή και η κοινωνία χρειάζονται καθημερινά μαθήματα αποδοχής αλλά και αποδείξεις σεβασμού. Η πόλη που εξέθρεψε κινήματα, καινοτόμες ιδέες και πρωτοπορία φυσικά και δεν μπορεί παρά να είναι ανοιχτόμυαλη και να προχωράει διαρκώς μπροστά» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε:

«Το Pride, παγκοσμίως, είναι μια μορφή έκφρασης της περηφάνιας και της ελευθερίας. Με τα χρόνια εξελίχθηκε από μια πορεία σε μια μεγάλη γιορτή με σειρά εκδηλώσεων, που συνεχίζουν να μιλούν για τα δικαιώματα και να υπενθυμίζουν πως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ίσοι δίχως κανένα στοιχείο προκατάληψης, δίωξης ή σχολιασμού».

Στα χρώματα της σημαίας των ΛΟΑΤΚΙ+ φωταγωγήθηκε το μνημείο του Λευκού Πύργου λόγω του Thessaloniki Pride.

Την ώρα που οι Ανήλικοι επιτέθηκαν σε άτομα που συμμετείχαν στην παρέλαση, ενώ έκαψαν και σημαιάκια του pride. Συγκεκριμένα, λίγο πριν η παρέλαση φτάσει στον Λευκό Πύργο, μία ομάδα ανηλίκων γιούχαρε όσους συμμετείχαν σε αυτήν και τους πέταξαν μπουκάλια. Ακολούθησαν διενέξεις μεταξύ των δύο πλευρών, ύβρεις και φτυσίματα.

Αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 14χρονου.

