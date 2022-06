Χαλκιδική

Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο Γερμανού τουρίστα

Ο 64χρονος ανασύρθηκε νεκρός από θαλάσσια περιοχή της Ουρανούπολης, με τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

Τις συνθήκες θανάτου 64χρονου Γερμανού τουρίστα που ανασύρθηκε νεκρός, χθες το απόγευμα, με τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, από τη θαλάσσια περιοχή της Ουρανούπολης, στη Χαλκιδική, ερευνούν οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές.

Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Στελέχη του Λιμενικού ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, όταν ο 64χρονος ανασύρθηκε από ιδιώτη στη στεριά, ενώ ακολούθησε η διαδικασία αναγνώρισης από τη γυναίκα του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άτυχος άνδρας φαίνεται να κολυμπούσε, αλλά προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τόσο τα αίτια του θανάτου όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε.

Την προανάκριση διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

