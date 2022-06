Χανιά

Χανιά - φυλακές Αγυιάς: νεκρός κρατούμενος μετά από φωτιά

Διευρευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή στον κρατούμενο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε κελί στην καινούρια πτέρυγα των φυλακών Αγυιάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά μπήκε από τον ίδιο τον κρατούμενο του κελιού, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και συγκρατούμενών του.

Από τη φωτιά, ο αλλοδαπός κρατούμενος 26 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε λίγο αργότερα.

Η Πυροσβεστική με 3 οχήματα επιλήφθηκε του συμβάντος ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον κρατούμενο, οδηγώντας τον στον νοσοκομείο Χανίων, ο οποίος ωστόσο είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του, όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Το ανακριτικό της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια του πολύ σοβαρού συμβάντος.

