Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρός από τσίμπημα σφήκας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σπίτι του, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή



Επίθεση από σφήκα δέχθηκε ένας 60χρονος στην περιοχή των Ιτεών στην Πάτρα ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δέχθηκε τα τσιμπήματα, η σύζυγός του κάλεσε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Χαλάνδρι: Χωρίς δίπλωμα ο 18χρονος που σκοτώθηκε - Συνελήφθη φίλος του

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ