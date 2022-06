Ηράκλειο

Κρήτη: Πνίγηκε 20χρονος στην θάλασσα - Σφηνώθηκε σε βράχια

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή τους ένας 20χρονος τουρίστας καθώς πνίγηκε σε παραλία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ο 20χρονος από την Ιρλανδία μαζί με την παρέα βούτηξαν σε θάλασσα της Χερσονήσου.

Την ώρα που κολυμπούσε ο 20χρονος πιθανότατα έχασε τις αισθήσεις του και παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

Αμέσως οι φίλοι του ειδοποίησαν τις αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το λιμενικό με τη συνδρομή σκαφών, δυτών αλλά και jet ski.

Λίγη ώρα αργότερα ο νεαρός εντοπίστηκε σφηνωμένος σε βράχια κοντά στην περιοχή.

Ο δύτης απεγκλώβισε τον 20χρονο και τον μετέφεραν στην παραλία με τους διασώστες να επιχειρούν μάταια να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος πριν βουτήξει στη θάλασσα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

