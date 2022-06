Ρεθύμνου

Φονικό στα Ανώγεια: Αναβάλλεται επ’ αόριστον η εκδίκαση της υπόθεσης

Στο εδώλιο θα καθόταν εκ νέου ο ο γιος του Καλομοίρη, που έχει ήδη καταδικαστεί για τον θάνατο του Γιώργου Ξυλούρη.

Σε δεύτερο βαθμό ήταν να εκδικαστεί σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης, η υπόθεση του διπλού φονικού στ’ Ανώγεια, με θύματα τον 63χρονο μαντιναδολόγο Λευτέρη Καλομοίρη και τον 32χρονο κτηνοτρόφο, Γιώργο Ξυλούρη.

Στο εδώλιο θα καθόταν εκ νέου ο ο γιος του μαντιναδολόγου, που έχει ήδη καταδικαστεί για τον θάνατο του Γιώργου Ξυλούρη.

Τα μέτρα έξω από το δικαστικό μέγαρο Χανίων ήταν δρακόντεια με ενώ από νωρίς το πρωί βρίσκονται συγγενείς του θύματος και του κατηγορούμενου.

Ωστόσο, αργά το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι η υπόθεση αναβάλλεται επ’ αόριστον.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό.

Τι είχε πει στην απολογία του ο 31χρονος

Στην απολογία του στο πρωτόδικο δικαστήριο ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι θόλωσε το μυαλό του στη θέα του νεκρού πατέρα του και άρχισε να πυροβολεί χωρίς ωστόσο να θυμάται πόσες φορές πάτησε την σκανδάλη.

«Ειπώθηκαν ψέματα και δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα είπαν»…Αναφέρομαι σε εκείνους που δεν επέτρεψαν στη σορό του πατέρα μου να μπει για τελευταία φορά στο σπίτι μας, αναφέρομαι σε εκείνους που είτε έσπασαν τον τάφο του πατέρα μου, είτε σε εκείνους που φώναζαν τη μάνα μου φόνισσα να κοιτάξουν στον καθρέφτη και εκεί θα δουν τον πραγματικό φονιά».

Συνολικά κλήθηκαν 30 μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου και της υπεράσπισης ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το διπλό φονικό σημειώθηκε στο Περαχώρι, την επομένη της Πρωτομαγιάς. Με αφορμή παλιές κτηματικές διαφορές στήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στον 30χρονο γιο του Λ. Καλομοίρη και τον Γιώργη Ξυλούρη, με τον πρώτο να γρονθοκοπά άγρια τον δεύτερο.

Τους ξεχωρίζουν τρίτα πρόσωπα. Ο Ξυλούρης εκνευρισμένος αποχωρεί βιαστικά προς την οικία του και επιστρέφει λίγο αργότερα στο σημείο της τραγωδίας. Ανωγειανοί προσπαθούν να τον απομακρύνουν μάταια όμως μεταξύ αυτών και ο άτυχος μαντιναδολόγος.

Στην απολογία του ο 31χρονος είχε αναφέρει: «Ήμουν στο μπάνιο όταν άκουσα τις φωνές της μητέρας μου και έναν πυροβολισμό. Πήρα το όπλο μου και βγήκα στο δρόμο όπου είδα νεκρό τον πατέρα μου και τον Γιώργο Ξυλούρη να στέκεται μπροστά του».

Υπενθυμίζεται πως μετά το διπλό φονικό η πλευρά του Καλομοίρη υποστήριζε πως ο τόπος του εγκλήματος είχε «πειραχθεί» ενώ το όπλο που παρέδωσε η οικογένεια Ξυλούρη δεν ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Αντίθετα, η οικογένεια Ξυλούρη υποστήριζε πως ο 30χρονος Γιώργος δεν πυροβόλησε και ότι ο 29χρονος, γιος του Λευτέρη Καλομοίρη, Μανώλης πυροβολώντας τον Ξυλούρη σκότωσε και τον πατέρα του.

Η απάντηση ωστόσο έφτασε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια των Αθηνών και φαίνεται πως η σφαίρα που βρέθηκε στο σώμα του Λευτέρη Καλομοίρη προήλθε από το όπλο του Γιώργου Ξυλούρη.

πηγή: cretapost.gr

