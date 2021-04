Κοινωνία

Φονικό στα Ανώγεια: καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον κατηγορούμενο δεν αναγωρίζεται το ελαφρυντικό του εν βρασμό ψυχής καθώς είχε πήρε το όπλο πριν την συμπλοκή.

Την ενοχή του 30χρονου Μανώλη Καλομοίρη, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε επτά φορές και σκότωσε τον Γιώργο Ξυλούρη, έπειτα από την δολοφονία του πατέρα του από τον το χέρι του συγχωριανού του, πρότεινε ο Εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χανίων. Στον κατηγορούμενο δεν αναγωρίζεται το ελαφρυντικό του εν βρασμό ψυχής καθώς είχε πήρε το όπλο πριν την συμπλοκή.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του την Τετάρτη μεταξύ άλλων ανέφερε ότι τον έχουν «στοιχειώσει» οι εικόνες εκείνης της νύχτας περιέγραψε όλα όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας, δηλαδή την σκηνή της φασαρίας μεταξύ του ιδίου και του Γιώργου Ξυλούρη για κάποιες παλιές κτηματικές διαφορές που είχαν οι οικογένειες τους (όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο), αλλά και την στιγμή που σήκωσε το όπλο του και σημάδεψε τον άνθρωπο που λίγα λεπτά νωρίτερα είχε σκοτώσει τον πατέρα του, έξω από το σπίτι τους στο Περαχώρι.

Μάλιστα στο σημείο αυτό είπε ότι άκουσε τις φωνές της μητέρας του και πήγε στο σπίτι να δει τι συμβαίνει και όχι πως ήταν εντός του σπιτιού και βγήκε έξω, όπως αρχικά είχε καταθέσει. Ωστόσο, η φωνή του «έσπασε» όταν περιέγραψε την κατάσταση στην οποία αντίκρυσε τον πατέρα του νεκρό στο έδαφος με τα χέρια ανοικτά.

«Τον Ξυλούρη αν τον πυροβόλησα μία ή επτά φορές δεν θυμάμαι. Εγώ τον σκότωσα, αλλά δεν θυμάμαι πόσες φορές τον πυροβόλησα και που». Ενώ σε ερώτηση για το αν αισθάνεται κάποια έστω και μικρή ενοχή για το θάνατο του πατέρα του, απάντησε ότι «δεν αισθάνομαι καμία ενοχή πως φταίω για τον θάνατο του πατέρα μου».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ράπτη για εμβολιασμούς στον ΑΝΤ1: όλα τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή (βίντεο)

ΗΠΑ: σύσταση για αποφυγή των ταξιδιών στη χώρα μας

Ο Μπάιντεν αναμένεται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων