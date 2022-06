Αχαΐα

Αχαΐα: Νεκρός ο βοσκός που έπεσε σε χαράδρα προσπαθώντας να μαζέψει τα ζώα του

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 άνδρες της Ορειβατικής Ομάδας της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, αλλά και πυροσβέστες από το κλιμάκιο Χαλανδρίτσας.

Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε ο άτυχος 56χρονος βοσκός που είχε χαθεί σε χαράδρα στο Καλέντζι Ερυμάνθου το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η 6η ΕΜΑΚ Πάτρας πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση στη θέση Βαθύ στο Καλέντζι Ερυμάνθου για τον εντοπισμό και διάσωση του βοσκού. Μετά από αρκετή ώρα ερευνών, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο και για τη μεταφορά του ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου διάσωσης της Πυροσβεστικής.

Το Super Puma έχει σηκωθεί από την Αττική και σπεύδει στα ορεινά της Αχαΐας, καθώς υπολογίζεται ότι για τη μεταφορά του άνδρα με φορείο θα χρειάζονταν αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βοσκός έπεσε σε χαράδρα στην προσπάθειά του να «μαζέψει» τα ζώα του, τα οποία είχαν πάει σε απόκρυμνο σημείο.

πηγή: pelop.gr

