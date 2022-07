Ηράκλειο

Κρήτη: 17χρονος κυκλοφορούσε με μαχαίρι και σιδερογροθιά

Χειροπέδες σε πατέρα και γιο

Συνελήφθη ανήλικος νεαρός αλλά και ο πατέρας του επειδή βρέθηκε να φέρει επάνω του και να κυκλοφορεί οπλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος νεαρός βρέθηκε με πτυσσόμενο μαχαίρι αλλά και σιδερογροθιά σε έλεγχο που του έγινε από την αστυνομία χτες αργά το βράδυ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν επίσης και τον 40χρονο πατέρα του νεαρού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις Πατέλες Ηρακλείου και αμέσως σχηματίστηκε δικογραφία ενώ ο πατέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

