Χανιά: Τουρίστας πέθανε στην παραλία

Την τελευταία του πνοή άφησε σε παραλία των Χανίων ένας τουρίστας.

Στην παραλία της Κυανής Ακτής στα Χανιά, άφησε την τελευταία του πνοή ένας τουρίστας από την Αγγλία.

Ο 75χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ναυαγοσώστης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Πηγή: neakriti.gr

