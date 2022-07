Λέσβος

Τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Τρεις νεαροί επέβαιναν στο όχημα που έγινε κομμάτια από την πρόσκρουση.

(εικόνα αρχείου)

Ένας 23χρονος νεκρός, ένας 22χρονος βαριά τραυματισμένος κι ένας 17χρονος με πολλαπλά κατάγματα είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής λίγο έξω από την Ερεσό, στη Λέσβο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3:20, στο 6ο χιλιόμετρο του δρόμου προς Μεσότοπο.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 22χρονος ο οποίος και οδηγούσε, ένας 17χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ένας 23χρονος που καθόταν στο πίσω κάθισμα κινούμενο με πολύ μεγάλη ταχύτητα, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε ένα δένδρο.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκρός ο 23χρονος, βαριά τραυματισμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 22χρονος και με πολλά κατάγματα ο 17χρονος. Και οι τρεις κατοικούν στην Ερεσό.

Πηγή: stonisi.gr

