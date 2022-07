Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο

Εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από το πρωί. Στο σημείο και ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.



Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν, από νωρίς σήμερα το πρωί, ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτες, Αχαΐας και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην γειτονική περιφερειακή ενότητα της Ηλείας.

Παράλληλα, επιχειρούν και ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που έχουν ενισχυθεί και αποτελούνται από 195 πυροσβέστες, με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 48 οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο, «Όλυμπος».

Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Αλέξη Ράπανου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς, για τη διερεύνηση των αιτιών που την προκάλεσαν.

«Η εικόνα της φωτιάς στην Ηλεία είναι καλύτερη σήμερα»

«Η εικόνα της φωτιάς στην Ηλεία είναι καλύτερη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από την πυροσβεστική», ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Όπως προσέθεσε, «δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή και ευτυχώς επικρατεί σχεδόν άπνοια, γεγονός που διευκολύνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, που προσπαθούν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά».

Όμως, σε αυτό το σημείο, ο αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει ότι «σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, αναμένεται αύξηση της έντασης των ανέμων μετά τις 12:00 το μεσημέρι, για αυτό και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τα πεζοπόρα τμήματα και τους δασοκομάντος που επιχειρούν στην περιοχή, θέλουν να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις».

Επίσης, ο Βασίλης Γιαννόπουλος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους οι κάτοικοι των κοινοτήτων, Βάλμη, Κότρωνα, Καραγιαννέικα και Δαλαμπουρέικα», ενώ όπως συμπλήρωσε, «δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα τυχόν ζημιές σε σπίτια των παραπάνω περιοχών».

