Φωτιά στη Ζάκυνθο - Επί ποδός η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καμπί Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε στις 15:50 και στην επιχείρηση κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Όπως ανέφερε το Γραφείο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

