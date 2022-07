Φωκίδα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Άμφισσα - Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Βόρειας Ιτέας (εικόνες)

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά στην 'Αμφισσα και μάλιστα ένα μέτωπο κινείται απειλητικά πλέον προς την Ιτέα βοηθούμενο από τους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Παρά το γεγονός ότι οι επίγειες, αλλά και οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται συνέχεια, η φωτιά έχει δημιουργήσει πληθώρα από μέτωπα που είναι απειλητικά.

Ήδη αυτή την ώρα οι φλόγες κινούνται απειλητικά και προς επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προς ποιμνιοστάσια και ήδη οι πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα φράγμα για να μην της επιτρέψουν να προχωρήσει.

Πριν από λίγα λεπτά η Πολιτική Προστασία ζήτησε να προχωρήσουν οι διαδικασίες ενημέρωσης των πολιτών πού βρίσκονται στην βόρεια πλευρά της Ιτέας για να είναι σε ετοιμότητα όταν δοθούν εντολές για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων στο χωριό Σερνικάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς Σερνικάκι, Ιτέα και Χρισσό.

Όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής "μετά από επίσημη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας καλούνται οι κάτοικοι της Βόρειας πλευράς της Ιτέας, να είναι σε ετοιμότητα λόγω εγγύτητας της πυρκαγιάς" ο ίδιος ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook διευκρινίζει ότι «αυτή η ενημέρωση δεν αποτελεί εντολή εκκένωσης".

Σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ τονίζει πως «τα μέσα και το προσωπικό που έχει διατεθεί προς στιγμή είναι ανεπαρκή» και ότι «το βασικό είναι να ελεγχθεί η φωτιά πριν το βράδυ και πριν κινδυνεύσουν εγκαταστάσεις και υποδομές» και ζητά «να ενισχυθούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής άμεσα από άλλα μέρη, καθώς σε λίγες ώρες νυχτώνει και η κατάσταση θα δυσκολέψει, ειδικά στην περίπτωση που δεν πέσει ο αέρας».

Στο μέτωπο είναι ήδη και ο Περιφερειάρχης, Φάνης Σπανός, ενώ η Περιφέρεια υποστηρίζει το έργο της κατάσβεσης με μηχανήματα και υδροφόρες που έχουν ζητηθεί. Ο Φάνης Σπανός σημειώνει με νόημα την ανάγκη «να ενταθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, με όσο το δυνατόν περισσότερα εναέρια μέσα, πριν πέσει το σκοτάδι".

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυτή την ώρα στην 'Αμφισσα και την ευρύτερη περιοχή, που ξεπερνούν και τα 6 μποφόρ, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να ελέγξουν το τεράστιο μέτωπο της φωτιάς.

