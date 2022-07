Αργολίδα

Φωτιά στο Κρανίδι: Στη μάχη και τα εναέρια μέσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων αγωνίζονται να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν, από νωρίς σήμερα το πρωί, ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς, που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή, Κορακιά, Κρανιδίου στην Αργολίδα.

Παράλληλα, επιχειρούν και ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 63 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε εξέλιξη, αλλά έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές, για πιθανή απειλή κάποιου οικισμού.

Όσον αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα, από την οποία απομακρύνθηκαν έγκαιρα οι ένοικοί της, σήμερα αναμένεται να γίνει η πρώτη αποτίμηση των όποιων ζημιών προκλήθηκαν από την φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο στόχαστρο των Ρώσων η Ντανιέτσκ

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 193 σημεία

Καιρός: Ζέστη και μελτέμια την Τρίτη