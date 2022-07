Κυκλάδες

Φωτιά στην Κέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση με την κινητοποίηση της υροσβεστικής να είναι άμεση.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και για την Κέα, καθώς το απόγευμα της Τρίτης, ξέσπασε πυρκαγιά στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Χάλαρα στην Κέα.

Στο σημείο της φωτιάς στην Κέα βρίσκονται ένα όχημα, τρεις πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο ενώ καίει σε χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χάλαρα στο νησί Κέα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Την “έσπασε” στο ξύλο ο κουνιάδος της

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του

Δίκη Ντράμερ - Σεξουαλική κακοποίηση 6χρονης: Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα της