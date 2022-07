Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά στην Κορυφή (εικόνες)

Η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης μαίνεται σε δασική έκταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή του Πύργου Ηλείας.

Με το πρώτο φως της ημέρας, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο άρχισαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο μέτωπο της φωτιάς, που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Κορυφή του Πύργου, στην Ηλεία.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενισχυθεί οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή και αποτελούνται από 60 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

