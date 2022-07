Μαγνησία

Αλμυρός - Λούνα παρκ: διώξεις για τον θάνατο της 14χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρια χρόνια μετά την τραγωδία στο λουνα παρκ, θα ασκηθούν διώξεις σε βάρος τριών προσώπων.

Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν τρία χρόνια η προκαταρκτική της Εισαγγελίας Βόλου για την τραγωδία στο λούνα παρκ Αλμυρού, όπου μια 14χρονη, η Σεραΐνα, μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου Αλμυρού, που βρισκόταν στο παιχνίδι «χαλί», κατά τη διάρκεια περιστροφών εκτινάχτηκε σε απόσταση περίπου 11 μέτρων, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση εισηγείται δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος της 76χρονης σήμερα ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ, του 30χρονου σήμερα χειριστή από το Μπαγκλαντές και του τεχνικού συμβούλου της επιχείρησης, που είχε την ευθύνη ελέγχου και λειτουργίας των μηχανημάτων.

Η υπόθεση θα φτάσει στο ακροατήριο Εφετείου

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή και αναμένεται το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, προκειμένου η υπόθεση να φτάσει στο ακροατήριο Εφετείου.

Η διαδικασία ήταν αργή, αφενός λόγω του ότι έπρεπε το «χαλί να εξεταστεί από πραγματογνώμονες, αφετέρου του ότι η αρμόδια εισαγγελέας ζήτησε έγγραφα και βεβαιώσεις υπουργείων, όπως και μετάφραση των οδηγιών στην Ελληνική γλώσσα, του ιταλικής κατασκευής μηχανήματος, αλλά και λόγω των υπομνημάτων που κατέθετε ο συνήγορος υπεράσπισης της ιδιοκτήτριας.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο μηχάνημα – «χαλί», που παραμένει κατασχεμένο στο χώρο της εμποροπανήγυρης Αλμυρού, πριν από αρκετά χρόνια υπέστη βαριά σωματική βλάβη μια κοπέλα στη Χαλκίδα, που αν και σήμερα ενήλικη, ακόμη ταλαιπωρείται με την υγεία της και η ιδιοκτήτρια του λούνα παρκ έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Ωστόσο αν και τότε είχε αναφερθεί ότι δεν λειτουργούσε ο κόφτης ταχύτητας και οι μπάρες ασφαλείας δεν ενδεικνύονταν για πλευρική κίνηση του μηχανήματος, παρά μόνο για περιστροφική, αποδείχτηκε ότι αν και η κατηγορούμενη ήξερε ότι το μηχάνημα είχε προβλήματα και ελλείψεις, δεν έκανε καμία ενέργεια να βελτιώσει τα σημεία που απαιτούνταν για την ασφάλεια των χρηστών.

Το τραγικό δυστύχημα

Λίγη ώρα πριν την αυλαία του παζαριού, στις 30 Αυγούστου 2019, τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας από παιχνίδι μία 14χρονη, που κατάγονταν από την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 14χρονη, που ήταν μαθήτρια Γυμνασίου, είχε ανέβει σε ένα από τα παιχνίδια του λούνα παρκ, το λεγόμενο «χαλί» και κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε, χτύπησε σε άλλο παιχνίδι και έπειτα έπεσε νεκρό με χτύπημα στο κεφάλι.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν τις 11 τη νύχτα και στο σημείο πήγαν άμεσα ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού, πυροσβεστικό όχημα και περιπολικό της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν την ανήλικη και αμέσως έγινε η μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, όμως η ανήλικη υπέκυψε στα σοβαρότατα τραύματά της.

Τη στιγμή του δυστυχήματος το παζάρι ήταν γεμάτο από κόσμο, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως συνέβη αυτή η τραγωδία. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο πατέρας του αδικοχαμένου κοριτσιού, είναι οδηγός φορτηγού και μια εβδομάδα πριν το δυστύχημα ήταν αυτός που μετέφερε τα μηχανήματα στον χώρο για να στηθεί το λούνα παρκ, ο οποίος υπέστη έμφραγμα μετά τα νέα ότι χάθηκε η κόρη του σε δυστύχημα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο Βόλου.

Φοβήθηκε την οργή των συγγενών

Ο 27χρονος χειριστής του «χαλιού» από το Μπαγκλαντές εμφανίστηκε λίγες ημέρες αργότερα στο Αστυνομικό Τμήμα του Αλμυρού και ισχυρίστηκε στην κατάθεση του ότι εξαφανίστηκε γιατί φοβήθηκε την οργή των συγγενών. «Είχε την εμπειρία καθώς είχε χειριστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχοντας παρελάσει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Επρόκειτο για μια κακιά στιγμή και τίποτα άλλο από μια άτυχη στιγμή. Εξ’ όσων μου ανέφερε υπάρχουν δύο κουμπιά που στρέφουν το μηχάνημα δεξιά και αριστερά. Δεν έχει τη δυνατότητα να αυξομειώσει την ταχύτητα. Λέγεται ότι η ταχύτητα αυξήθηκε αυτόματα, αυτό είναι ανακριβές», είχε δηλώσει ο δικηγόρος του, Χρήστος Νάστος.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γκάγκα για αύξηση κρουσμάτων: Βρισκόμαστε κοντά στην κορύφωση

Μπάμπης Παπαδημητρίου; Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του βουλευτή της ΝΔ

Κατέρρευσε επί σκηνής ο Κάρλος Σαντάνα (βίντεο)