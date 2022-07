Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: 15χρονος βρέθηκε νεκρός σε καρότσα φορτηγού

Τραγωδία με θύμα το ανήλικο αγόρι. Που και πως εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Νεκρός μέσα σε καρότσα φορτηγού στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας βρέθηκε ένας 15χρονος μετανάστης. Η σορός του παιδιού εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης (05.07.2022) κατά τη διάρκεια ελέγχου του Λιμεναρχείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος μετανάστης, περίπου 15 ετών, βρέθηκε μετά από την ένδειξη του μηχανήματος x-ray για την ύπαρξη ατόμου στην καρότσα του φορτηγού. Το όχημα, το οποίο βρίσκονταν παρκαρισμένο κοντά στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μετέφερε ποδήλατα και είχε χάσει το δρομολόγιο της Τρίτης (05.07.2022) για Ιταλία.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το ανήλικο παιδί στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Όπως φαίνεται ο 15χρονος κατάφερε το βράδυ να εισχωρήσει στο φορτίο, και δεν άντεξε τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο εσωτερικό του φορτηγού.

Ο οδηγός συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Την ανάκριση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

πηγή: thespro.gr

