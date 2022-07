Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άδειασε τον λογαριασμό του φίλου της

Η γυναίκα κατάφερε να ξεγελάσει τον ηλικιωμένο, εκμεταλλευόμενη την ηλικία του.

Χρησιμοποιώντας την τραπεζική κάρτα ηλικιωμένου, τον οποίο επισκεπτόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω της φιλίας που τους συνέδεε, μία 53χρονη - χωρίς να γίνει αντιληπτή - προέβη σε διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμού του ανυποψίαστου θύματος.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να του αποσπάσει σε διάστημα έξι μηνών ποσό άνω των 40.000 ευρώ.

Κατόπιν καταγγελίας, η Ασφάλεια Καλαμαριάς εξιχνίασε την υπόθεση σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος της 53χρονης.

