Κακοκαιρία - Ρέθυμνο: Πλημμύρισαν δρόμοι από την καταιγίδα (εικόνες)

Άνοιξαν οι… ουρανοί στο Ρέθυμνο με αρκετούς δρόμους να πλημμυρίζουν. Προβλήματα και στο Ηράκλειο.



Άνοιξαν οι… ουρανοί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης με αρκετούς δρόμους να πλημμυρίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έγινε από το Ρέθυμνο όπου το μεσημέρι ξεκίνησαν οι έντονες καταιγίδες.

Αν και οι καταιγίδες είχαν μικρή χρονική διάρκεια ωστόσο η ποσότητα νερού ήταν τεράστια καθώς αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε… ποτάμια.

Ωστόσο, όταν σταμάτησε η βροχή, τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Βασίλης Θεοδωράκης ανέφερε πως στην υπηρεσία δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα για σοβαρά προβλήματα και πως το θέμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι ο όγκος του νερού ήταν τέτοιος που το δίκτυο δεν μπορούσε να τον «τραβήξει» αυτόματα.

Τα ύψη βροχής στο Ρέθυμνο

Πολύ ισχυρές βροχές σημειώθηκαν στην Κρήτη το Σάββατο 09 Ιουλίου. Όπως αναμενόταν, στις περισσότερες περιοχές οι βροχές ήταν μέτριας έντασης, με εξαίρεση περιοχές της πόλης του Ρεθύμνου όπου η βροχόπτωση ήταν πολύ ισχυρή.

Πιο συγκεκριμένα, ο σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο 14ο Δημοτικό κατέγραψε 60 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ώρες, ενώ μέσα στο ίδιο διάστημα ο σταθμός στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού κατέγραψε μόνο 9 χιλιοστά.

Καταιγίδες και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου

Αργά το μεσημέρι όμως εκδηλώθηκαν τοπικές καταιγίδες και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Βενεράτο αλλά και το Καστρί του δήμου Βιάννου.

Ευτυχώς από τις πλημμύρες δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενώ οι φορείς βρίσκονται επί ποδός.

Πηγή: cretapost.gr, goodnet.gr - Βίντεο: rethemnosnews.gr

