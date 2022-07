Κοινωνία

Θάσος: προβλήματα από την κακοκαιρία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγός βρέθηκε να κρέμεται από γκρεμό, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο νησί του βορείου Αιγαίου, λόγω της κακοκαιρίας.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Θάσο η κακοκαιρία της Παρασκευής, αφού οι έντονες βροχές προκάλεσαν το φούσκωμα ρέματος στο Ναυάγιο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και ξενοδοχεία και να παρασυρθούν αυτοκίνητα.

Στα Λιμενάρια και τον Πότο οι κάτοικοι βγήκαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, κάνοντας ό,τι μπορούν για να σώσουν τις περιουσίες τους.

Στην Αστρίδα και τις Μάρες δρόμοι έκλεισαν από τα νερά και τα φερτά υλικά, ενώ πλημμύρισε και σούπερ μάρκετ.

Οδηγός βρέθηκε να κρέμεται με το όχημά του από γκρεμό της στροφής του Κεφαλά και χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών διασώθηκε.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Θάσου έλαβε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων.

Πηγή: kavalanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σέριφος: Τουρίστας βρήκε κιβώτιο με πυρομαχικά

Θεσσαλονίκη: έκρυβε όπλα σε παρεκκλήσι (εικόνες)

Γενοκτονία Σρεμπρένιτσα: Ταυτοποιήθηκαν ακόμα 50 θύματα (βίντεο)