Κυκλάδες

Σίκινος: πέθανε από ηλεκτροπληξία στο ντουζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για άνδρα μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Ένας 75χρονος Γάλλος πέθανε από ηλεκτροπληξία που υπέστη κάνοντας ντουζ μέσα στο σπίτι του, στη Σίκινο.

Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στην Ίο.

Ο 75χρονος είχε αγοράσει σπίτι στη Σίκινο και έμενε αρκετά συχνά και αυτό το διάστημα είχε ταξιδέψει στο Κυκλαδονήσι για τις καλοκαιρινές διακοπές του.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δικαίωμα στην άμβλωση: χιλιάδες διαδήλωσαν έξω από τον Λευκό Οίκο (εικόνες)

Bella Hadid: H πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της! (εικόνες)

Ιαπωνία: Εκλογές στη σκιά της δολοφονίας Άμπε