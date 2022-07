Θεσσαλονίκη

Πυροβολισμοί μέσα στο ΑΠΘ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφορές για έναν τραυματία. Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για το αιματηρό επεισόδιο.

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00, στην πλατεία Χημείου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, ομάδα 20 περίπου ατόμων εισήλθε στο campus και κινήθηκε προς την πλατεία Χημείου.

Εκεί συνεπλάκη με άτομα που ήταν ήδη στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, έπεσαν έξι πυροβολισμοί και τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια η ομάδα των 20 ατόμων αποχώρησε από το campus. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» χειρουργείται ο τραυματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν κάλυκες, ενώ βρέθηκε και ένα παγκάκι πάνω στο οποίο έχει πέσει αίμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας χειρουργείται αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ έχουν ήδη γίνει προσαγωγές.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στη Voria ότι άκουσε να πέφτουν μέσα στο campus του ΑΠΘ, στο ύψος της πλατείας Χημείου, τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί. Όπως είπε, αμέσως μετά είδε άτομα να βγαίνουν τρέχοντας από τον χώρο του πανεπιστημίου, ενώ στη συνέχεια παρατήρησε άλλα δύο άτομα να εξέρχονται, με τον έναν, ο οποίος κούτσαινε έχοντας αίματα πάνω του, να υποβαστάζεται από τον άλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έξι προσαγωγές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε άτομα που επέβαιναν σε όχημα που σταθμεύθηκε από αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Αγίου Δημητρίου, ενώ ένα ακόμα άτομο προσήχθη εντός του ΑΠΘ.

Ειδήσεις σήμερα:

Viral στο Tik Tok ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (βίντεο)

Μητσοτάκης - Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Πρωθυπουργό

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: η ψυχολόγος, τα κενά και οι αντιφάσεις (βίντεο)