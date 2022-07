Κιλκίς

Κιλκίς: νεκροί σε τροχαίο με αγριογούρουνα (εικόνες)

Φονικές ήταν οι συγκρούσεις αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων και περιπολικού, με αγέλη αγριογούρουνων στο Κιλκίς.

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις αστυνομικοί, είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, με την εμπλοκή τριών αυτοκινήτων και μιας αγέλης αγριογούρουνων, που σημειώθηκε γύρω στις 11:30 χθες το βράδυ, στο 62ο χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Νέου Πετριτσίου.

Περιπολικό με οδηγό 42χρονο αστυνομικό και συνεπιβάτες δυο συναδέλφους του (44 και 36 ετών) συγκρούστηκε με διερχόμενη αγέλη αγριογούρουνων και εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια, όχημα που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας) με συνεπιβάτιδα 50χρονη ομοεθνή του, συγκρούστηκε με την ίδια αγέλη, εξετράπη και ανετράπη σε διπλανό χωράφι.

Ακολούθως, ένα ακόμη όχημα, με οδηγό 53χρονο ημεδαπό και συνεπιβάτη έναν 48χρονο, συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα, με αποτέλεσμα και οι δύο επιβαίνοντες στο τρίτο αυτοκίνητο να χάσουν τη ζωή τους. Τραυματίες είναι η 50χρονη συνεπιβάτιδα του δεύτερου οχήματος και οι τρεις αστυνομικοί, που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς.

