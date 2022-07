Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)

Μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει ο άνδρας, που δέχθηκε πυρά από ομάδα ατόμων, τα μεσάνυχτα, ενώ εκινείτο στον δρόμο. Περπάτησε τραυματισμένος για να ζητήσει βοήθεια.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη Θεσσαλονίκη «μίλησαν» τα όπλα. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ένας αραβόφωνος νεαρός δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε με πιστόλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νεοχωρίου, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην Αστυνομία ότι άκουσαν τρεις πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα καταστήματα έδειξαν ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν έξι. Αρχικά του επιτέθηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα άνοιξε πυρ. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν ακόμη τρία άτομα, τα οποία κινήθηκαν εναντίον του.

Με όση δύναμη του είχε απομείνει ο τραυματίας περπάτησε από την οδό Νεοχωρίου μέχρι το βενζινάδικο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Λαγκαδά. Εκεί ζήτησε βοήθεια. Ο υπάλληλος του πρατηρίου κάλεσε το ΕΚΑΒ. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης έδωσε εντολή για προσαγωγή ατόμων που κρίνονται ύποπτα. Κατόπιν τούτου προσήχθησαν έξι άτομα. Στη συνέχεια οριοθετήθηκαν με απαγορευτικές κορδέλες τα σημεία όπου υπήρχαν ίχνη αίματος.

Μόλις αποσαφηνίστηκε το τι συνέβη κλήθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Από τα ίχνη αίματος και από μαρτυρίες της γειτονιάς προσδιορίστηκε ο ακριβής τόπος της αιματηρής συμπλοκής. Τις ώρες που ακολούθησαν οι αστυνομικοί του ΤΕΖ «χτένισαν» σπιθαμή προς σπιθαμή το σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί για να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους κατευθύνει προς τους δράστες. Κάλυκες δεν βρέθηκαν πουθενά. Ή τους μάζεψαν οι δράστες ή χρησιμοποιήθηκε περίστροφο και οι κάλυκες έμειναν στον μύλο. Εκεί όπου πυροβολήθηκε το θύμα βρέθηκε μία βολίδα.

Είναι νωρίς για να πει κανείς αν το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με το χθεσινοβραδινό πιστολίδι στην πλατεία Χημείου του ΑΠΘ. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη στην αρχή. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν οι υποψίες υψηλόβαθμων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. τότε παρακολουθούμε την αρχής ενός ανηλεούς πολέμου μεταξύ των συμμοριών που ελέγχουν τη διακίνηση των ναρκωτικών στην πόλη.





