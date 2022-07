Σάμος

Φωτιά στην Σάμο - Κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα

Στην περιοχή έσπευσαν επίγειες δυνάμεις, που ρίχτηκαν στην μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Παλαιοχώρι Σάμου.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε δασική έκταση.

Άμεσα δόθηκε εντολή και έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, που ρίχτηκαν στην μάχη με τις πύρινες γλώσσες, επικουρούμενες από προσωπικό των ΟΤΑ και εθελοντές.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν εναέριες δυνάμεις για ρίψεις νερού από αέρος.

Συνολικά επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Η Σάμος βρίσκεται και την Πέμπτη στο "κόκκινο", σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, μαζί με ακόμη πολλές περιοχές της χώρας, γεγονός που έχει θέσει σε αγρήγορση τις Αρχές.

