Φωτιά στον Κάλαμο εν μέσω ισχυρών ανέμων (εικόνες)

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Κάλαμο του δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει δασική έκταση ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο έφτασαν επίγειες δυνάμεις για το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά ??σε δασική έκταση στη δημοτική ενότητα Αυλώνος του δήμου Κύμης Αλιβερίου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις. ????

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2022

Πηγή: evima.gr

