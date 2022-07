Φωκίδα

Τροχαίο στην Φωκίδα: δύο νεκροί σε μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη δύο θύματα στον "Μολώχ της ασφάλτου". Πως συνέβη η τραγωδια.

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο ΙΧ οχήματα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, στην ΕΟ Ιτέας-Ναυπάκτου, κοντά στη Βίδαβη.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στην άσφαλτο ο οδηγός του ενός εκ των δύο οχημάτων, με καταγωγή από τη Φωκίδα, και μία γυναίκα, πυο ήταν συνεπιβάτης του, με καταγωγή από την Βοιωτία!

Καλά στην υγεία της είναι η οδηγός του έτερου οχήματος της σύγκρουσης.