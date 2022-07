Σέρρες

Σέρρες - Τροχαίο: Νεκρή μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων

Αιματηρό τροχαίο στην εθνική οδό Σερρών - Δράμας. Μια νεκρή και τραυματίες από την σφοδρή σύγκρουση.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα, στο 21ο χλμ. της εθνικής οδού Σερρών - Δράμας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που ερευνώνται, με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, και στο οποίο επέβαινε η 62χρονη θεία της.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα η οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, για την ανάσυρση της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Η έτερη επιβάτιδα και ο οδηγός του πρώτου οχήματος διακομίστηκαν τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η αστυνομία.

Τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

