Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από επίθεση σκύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίστηκε ακόμα ένας άνδρας που προσπάθησε να βοηθήσει τον 14χρονο. Δέχτηκε κι αυτός επίθεση από τον σκύλο.



Στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων της Πάτρας νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι ένας 14χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε επίθεση από σκύλο στην κοινότητα Αμοργιανοί της Αμφιλοχίας.

Ειδικότερα, ο σκύλος, ιδιοκτησίας ενός 37χρονου, ξέφυγε από την προσοχή του και επιτέθηκε στον 14χρονο. Εκείνη τη στιγμή ένας 56χρονος προσπάθησε να βοηθήσει τον 14χρονο, αλλά δέχθηκε και αυτός επίθεση από τον σκύλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο 14χρονος και ο 56χρονος διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο».

Ο 37χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εμπεσού.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Ζαγορά: Καρότσα αγροτικού μετατράπηκε σε… ασθενοφόρο

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)