Αρκαδία

Φωτιά στην Μεγαλόπολη: φόβος για αναζωπυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Ρούτσι του δήμου Μεγαλόπολης, της Αρκαδίας.

Πάντως, στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που αποτελούνται από 87 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, ενώ συνεχείς ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα,

Επίσης, το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεντέλη: +15 βαθμοί Κελσίου σε 30’ και ριπές ανέμου πάνω από 100χλμ/ώρα

Φωτιά στην Πεντέλη - ΕΚΑΒ: Εκκένωση δομών για λόγους ασφαλείας

Φωτιά στην Πεντέλη - Εναέρια μέσα: ο καπνός "μπλοκάρει" τις ρίψεις