Έβρος

Φωτιά στον Έβρο: ανεξέλεγκτο το μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης ενω τα εναέρια μέσα σε λίγο δεν θα μπορούν να βοηθήσουν.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Έβρο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Σουφλίου, μάινεται ακόμη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν "μάχη" για να την καταστείλουν.

Πιο συγκεκριμένα, κινείται νότια, δεν κινδυνεύουν οικισμοί μέχρι αυτή την ώρα. Καίει τραχεία πεύκη και το μήκος μετώπου είναι περίπου 1500 μ. Έχει φτάσει μέχρι και το Δάσος της Δαδιάς, με την ανησυχία να είναι μεγάλη για να μην περάσει μέσα στο προστατευμένο δάσος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει μέχρι στιγμής.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή στη φωτιά στον Έβρο, στο φράγμα Λύρας, και το απόγευμα της Πέμπτης (21.7.2022) επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 29 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Στο πυροσβεστικό έργο συνδράμουν και μηχανήματα έργου του στρατού και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η φωτιά πάντως χωρίς να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές, καίει αναεξέλεγκτα καθώς όπως εξηγεί στο GRTimes ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος «η φωτιά είναι μεγάλη και η κατάσβεσή της παραμένει μέχρι αυτή την ώρα μια δύσκολη υπόθεση. Επιχειρούν μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, όμως ακόμη δεν έχουν καταφέρει να την ελέγξουν».

Να σημειωθεί ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή φτάνουν τα 3 μποφόρ, ωστόσο όπως διευκρινίζει ο δήμαρχος, «η κατεύθυνση της φωτιάς αλλάζει διαρκώς φτιάχνοντας από μόνη της μικροκλίμα που είναι δύσκολο να ελεγχθεί σε ένα δάσος».

Πηγή: Grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ο 10ήμερος καύσωνας ξεκινά με σκόνη

ΑΠΘ: Μητέρα εννιά παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα

Λέκκας στον ΑΝΤ1: Βέβαιο ότι θα έχουμε πλημμύρες στα καμένα (βίντεο)