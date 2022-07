Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά για έξι χρόνια το ανήλικο κορίτσι. Έχει ήδη προφυλακιστεί.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 35χρονου που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά για έξι χρόνια την ανήλικη κόρη της συντρόφου του.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, όπως επίσης για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη και απολογήθηκε, με τις δικαστικές αρχές της Θεσσαλονίκης να αποφασίζουν την προφυλάκισή του.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της ανήλικης, σύμφωνα με την οποία οι εις βάρος της πράξεις τελέστηκαν από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 κι όταν η μητέρα της απουσίαζε από το σπίτι.

Στην απολογία του, ο 35χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, αρνήθηκε τα όσα τού καταλογίζονται, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία έγινε για εκδικητικούς λόγους, επειδή τον τελευταίο καιρό υπήρχαν εντάσεις με την ανήλικη, με αφορμή τις σχολικές της επιδόσεις αλλά και την προσωπική της ζωή.

Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, η παραπάνω δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388457 και 2310-388458 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. Για να δείτε φωτογραφίες και να μάθετε τα στοιχεία ταυτότητας του κατηγορούμενου, πατήστε ΕΔΩ.

