Κεφάλλονια

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για το παιδί - Θρήνος για την μητέρα (εικόνες)

Σε κλινική της Αττικής μεταφέρεται το μικρό αγγελούδι, που ήταν στο αυτοκίνητο με την μητέρα του, η οποία έχασε την ζωή της.

Λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής απογειώθηκε το αεροπλάνο «Beechcraft King Air 350», σε μια αερογέφυρα ζωής για το 7χρονο αγγελούδι, που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Παλικής, στην Κεφαλονιά.

Στο μοιραίο δυστύχημα έχασε τη ζωή της η μητέρα του παιδιού.

Το 7χρονο αγγελούδι, η κατάσταση του οποίου ήταν σταθερή μετά από το τροχαίο, διακομίστηκε διασωληνωμένο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένη κλινική.

(Πηγή εικόνων: kefaloniapress.gr)

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το δυστύχημα

«Χθες, Πέμπτη (21.07.2022), το απόγευμα, στην Επαρχιακή οδό Ληξουρίου Αγίας Θέκλης (θέση Άγιος Βασίλειος), ι.χ.ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονη ημεδαπή, εκτράπηκε της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της οδηγού και το σοβαρό τραυματισμό ανήλικου, που επέβαινε στο αυτοκίνητο.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Παλικής».

