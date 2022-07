Χανιά

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρή οδηγός από σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.

Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Ιουλίου

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μάλεμε Χανίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, είναι μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της, και να τραυματιστεί ένας άνδρας, ο οποίος παρελήφθη απο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, έχει κληθεί και η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό.