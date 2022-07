Έβρος

Σουφλί - Φωτιά στην Δαδιά: πυροσβεστική και στρατός δίνουν μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Στη "μάχη" με τις φλόγες έχει μπει και ο στρατός για να σωθεί το δάσος της Δαδιάς.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από την Πέμπτη και κατακαίει το ιστορικό δάσος της Δαδιάς για δέυτερη μέρα.

Στη μάχη μετις φλόγες, έχουν πέσει εκατοντάδες πυροσβέστες, και πιο συγκεκριμένα, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από 100 πυροσβέστες με 30 οχήματα από άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Συνολικά στην φωτιά που μαίνεται στο Σουφλί επιχειρούν 291 Πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 65 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν πτήσεις τα εναέρια μέσα, με στόχο να επιτευχθεί ο περιορισμός και η οριοθέτηση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Σε δύο «κύματα», επιχειρούν διαδοχικές ρίψεις νερού από αέρος συνολικά 4 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή θα πετά και άλλο ένα ελικόπτερο για τον συντονισμό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, τόνισε πως «η εικόνα που έχουμε είναι ότι το νότιο – νοτιοανατολικό κομμάτι πηγαίνει καλύτερα. Αντιθέτως, το πυκνό δάσος με πεύκα, στο βόρειο – βορειοδυτικό κομμάτι μας απασχολεί περισσότερο, καθώς δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση».

Το έργο των πυροσβεστών είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ο μεγάλος πυρήνας περιβάλλεται από πυκνά δέντρα, με αποτέλεσμα μόνο οι εναέριες δυνάμεις να είναι ικανές για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα, ενώ προκύπτουν συνεχώς νέες εστίες φωτιάς που προκαλούν οι ασταμάτητες αναζωπυρώσεις, όπως ήταν και μία που συνέβη το μεσιμέρι της Παρασκευής.

Για να κόψουν το πύρινο μέτωπο, που ευτυχώς, λόγω του ότι δεν έχει στην περιοχή ισχυρούς ανέμους, έχει περιοριστεί αρκετά, συνδράμει και ο στρατός, καθώς οι επίγειεςδυνάμεις δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω του ανάγλυφου του εδάφους και της πυκνής βλάστησης.

Χαρακτηριστικά, στη πυρκαγιά της Δαδιάς συνεχίζουν βόρεια και δυτικά με μηχανήματα έργου και εναέρια. Δεν έχει ανοίξει άλλο αλλά συνεχίζει να έχει ενεργά μέτωπα.

Στη Δαδια ενεργούν και οι Δασικοι Συνεταιρισμοί κατόπιν συνεργασίας με το Δασαρχείο Σουφλίου, επενέβησαν και για ακόμη μεγαλύτερη διαπλάτυνση του δρόμου Δαδιας - Λευκιμης.

Μέχρι τώρα από τον Στρατό (εκτός από τα εναέρια 4 CL-415, 2 PZL, 2 MI8, 2 AT8T, 1 B-214) έχουν διατεθεί επιπλέον: 2 CH-47D, 6 Προωθητές γαιών 1 Φορτωτής, 3 M/S 290GD, Τμήματα "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" κ μέσα Μηχανικού του Στρατού.





Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus

Παράλληλα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πυρκαγιά στην Δαδιά του Έβρου που εκδηλώθηκε χθες. Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus /Emergency Management Service - Mapping με σκοπό την αποτίμηση της περιοχής που επλήγη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή "Δαδιά" της Π.Ε. Έβρου, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη 21 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMSR605) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, θα διατεθούν άμεσα από τη διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δωρεάν, για την διαχείριση του έργου τους.





