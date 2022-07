Λέσβος

Φωτιά στα Βατερά: Εκκένωση εγκλωβισμένων από την θάλασσα - Τους κύκλωσαν οι φλόγες

Στο ΚέντροΥ Υγείας μεταφέθηκε μία γυναίκα, αμέσως μετά την επεισοδιακή απομάκρυνση της απο την ακτή.

Συνολικά εννέα άτομα απεγκλωβίστηκαν από την ακτή των Βατερών από σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Πρόκειται για τέσσερις αλλοδαπούς και πέντε Έλληνες που ήταν εγκλωβισμένοι στην παραλία και περικυκλωμένοι από τη φωτιά.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Πλωμαρίου, ενώ μία γυναίκα από την ομάδα των διασωθέντων, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου.

Ανάμεσα τους ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Σινάνης, ο οποίος είπε στον ΑΝΤ1 πως έπεσε με τα ρούχα στην θάλασσα, καθώς φοβήθηκε για την ζωή του:

Αυτην την ώρα, ο κίνδυνος έχει απομακρυνθεί για τα Βατερα, όπου νωρίτερα η πυρκαγιά πέρασε απ' την νοτιοανατολική πλευρά και έκαψε δύο σπίτια και δύο αποθήκες, ενώ ακόμη ένα σπίτι έχει υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή.

Η ανατολική πλευρά του μετώπου έχει ελεγχθεί και τώρα η προσπάθεια εστιάζεται στα δυτικά-βορειοδυτικά προς το σεισμόπληκτο χωριό Βρύσα. Συνολικά επιχειρούν πυροσβέστες με 25 υδροφόρα οχήματα και από αέρος 3 Tractores και 4 Canadair., ενώ το ελικόπερο τύπου Mi8 διέκοψε για λίγο της ρίψεις, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Το Δασαρχείο, ο Στρατος και ο Δήμος έχουν συνεργαστεί για δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, για επιπλέον προστασία του οικισμού στην Βρύσα.

