Θεσπρωτία

Αχέροντας: Βράχος έπεσε σε κεφάλι τουρίστα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο τουρίστας που τραυματίστηκε μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στον Αχέροντα ποταμό, με αποτέλεσμα ένας 45χρονος τουρίστας να χτυπηθεί στο κεφάλι από αποκόλληση βράχου.

Ο Σέρβος έκανε βόλτα στο ποτάμι με τη σύζυγο και τα παιδιά του, όταν ξαφνικά αποκολλήθηκε βράχος, τον χτύπησε στο κεφάλι και σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως η οικογένεια του 45χρονου κάλεσε σε βοήθεια με τον άτυχο τουρίστα να βρίσκεται αιμόφυρτος στο έδαφος.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου μετά από τις πρώτες εξετάσεις αποφασίστηκε η μεταφορά του σε Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του, αλλά λόγω της σοβαρότητας του τραύματος οι γιατροί αποφάσισαν να την μεταφορά του στα Ιωάννινα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: onprevezanews.gr

