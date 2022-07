Μεσσηνία

Φωτιά στην Καλαμάτα: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στο Ακριτοχώρι

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην περιοχή Ακριτοχώρι. Ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, στην περιοχή Ακριτοχώρι, του δήμου Πύλου - Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ρίψεις νερού πραγματοποιούν τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Όσον αφορά τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούσαν καθ΄όλη την διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να επιχειρούν ώστε να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 23 οχήματα, ενώ το έργο τους συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

