Δωδεκανήσα

Ρόδος: Δύτης έκανε τεχνητή αναπνοή σε θαλάσσια χελώνα που μπλέχτηκε σε σχοινιά! (εικόνες)

Η συγκλονιστική διάσωση θαλάσσιας χελώνας που είχε μπλεχτεί σε σχοινιά. Πώς ο δύτης κατάφερε να την απελευθερώσει

Μια θαλάσσια χελώνα που είχε παγιδευτεί σε σχοινιά, έσωσαν οι άνθρωποι στην παραλία Γεννάδι της Ρόδου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Facebook του κοινοτάρχη Γενναδίου, Σταύρου Ακκούρη, έμπειρος δύτης έβγαλε τη χελώνα στην ακτή, της έκανε τεχνητή αναπνοή και την απελευθέρωσε με τη βοήθεια άλλων λουόμενων από τα «δεσμά» της.

Η επιχείρηση διάσωσης είχε διάρκεια τεσσάρων ωρών, προτού η χελώνα αφεθεί ελεύθερη στο νερό ξανά.

«Η διάσωση της χελώνας που βρέθηκε μπλεγμένη με σχοινιά σε σίδερα στον πυθμένα της θάλασσας στην παραλία του Γενναδιου καλέσαμε τον Γιώργο τον Μακρυλλο έναν έμπειρο δύτη και η επιχείρηση διάσωσης της χελώνας ξεκίνησε πραγματοποίησε κατάδυση κόβοντας τα σχοινιά φέρνοντας την χελώνα στην στεριά επιχειρώντας τον όρο της τεχνητής αναπνοής στην περιποίηση της χελώνας μπροστά στο κύμα ήταν ο Αντώνης ο Βενετσανος η Τσαμπικα Διακοστεργου η Φωτεινή Μακρυλλου ο Παύλος παπασαββας του Βασίλη κ πολλά παιδιά και διάφοροι λουομένοι μετά από 4 ώρες επιμονής η χελώνας μας μας αποθέωσε την βλέπουμε να κολυμπά στα γαλανά νερά της θάλασσα του γενναδιου συγχαρητήρια στον Γιώργο μας στο αρχελων που μας έδινε πληροφορίες τηλεφωνικά και σε όλα τα παιδιά όλοι ζήσαμε στιγμές αγωνίας και ένα όμορφο συναίσθημα στην ψυχή μας!!!» έγραψε ο κ. Ακκούρης στο λογαριασμό του.

πηγή / fb προφίλ: Ακκούρης Σταύρος

