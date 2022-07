Ηλεία

Αμαλιάδα: Παρ’ ολίγον τραγωδία με ιερέα που τον τσίμπησε σκούρκος

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Αμαλιάδα με 50χρονο ιερέα ο οποίος μεταφέρθηκε στο ΚΥ σε προθανάτια κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο ιερέας, με καταγωγή από την περιοχή της Βουλιαγμένης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΥ Σιμόπουλου, αφού δέχθηκε τσίμπημα από σκούρκο.

Το ιατρικό προσωπικό που εφημέρευε έδωσε μεγάλη μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή και αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση της υγείας του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου και νοσηλεύεται.

