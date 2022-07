Ηλεία

Φωτιά στα Κρέστενα Ηλείας: Μάχη σε τρία μέτωπα (εικόνες)

Ανεξέλεγκτη η φωτιά σταν Κρέστενα. Ποιοι οικισμοί έχουν εκκενωθεί. Στην περιοχή εκτάκτως ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στα Κρέστενα Ηλείας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά στα Κρέστενα πλέον κινείται νότια με νοτιοανατολικά και συγκεκριμένα τρία μέτωπα είναι σε εξέλιξη κοντά στους οικισμούς Σμέρνα, Γρύλλο και Σκυλλουντία.

Ειδικότερα, το μέτωπο προς Γρύλλο φαίνεται να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ αυτή τη στιγμή τα εναέρια και επίγεια μέσα επικεντρώνονται στη Σμέρνα, όπου παράλληλα έχουν γίνει χωματουργικές εργασίες οι οποίες αναμένεται να εμποδίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο της Σκυλλουντίας συνεχίζονται οι χωματουργικές εργασίες για να ανακόψουν τη φωτιά.

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας πάνω από το μέτωπο της φωτιάς.

Όσον αφορά τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να επιχειρούν, ώστε να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 159 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο, «Όλυμπος».

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης, εθελοντές πυροσβέστες και δυνάμεις της αστυνομίας. Επίσης, έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, δεν δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, αφού οι άνεμοι που πνέουν δεν έχουν μεγάλη ένταση.

Από χθες, προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη για εκκένωση των οικισμών: Κρέστενα, Φρίξα, Μακρίσια και Σκυλλουντία. Όταν η πυρκαγιά έφτανε προς τα πρώτα σπίτια στην Σκιλλουντία, εκκενώθηκε και η κατασκήνωση της Φρίξα, με όλα τα παιδιά να παραμένουν ασφαλή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" είπε «στην Ηλεία υπήρχαν όλο το βράδυ τρία ενεργά μέτωπα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, ένα εξ αυτών πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο Κρεστένων. Έγινε μεγάλη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών την νύχτα και πάμε καλύτερα».

Όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, «προσπαθούμε να προλάβουμε τους ισχυρούς ανέμους που θα πνεύσουν στην περιοχή μέσα στην ημέρα, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι».





Στα Κρέστενα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

Στην περιοχή των Κρεστένων Ηλείας, όπου από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά, αναμένεται σήμερα το πρωί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα, στις 11:00, ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα μεταβεί στο δημαρχείο της περιοχής και στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 σε:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

