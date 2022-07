Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Μεγάλη φωτιά στην Αγία Γαλήνη

Μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δόθηκε εντολή και για ρίψεις από αέρος.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση και έχουν ήδη κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Η πυρκαγιά μαίνεται στα ανατολικά, στην είσοδο του χωριού,

Επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις που επιτηρούσαν την πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου σε Άνω Κρύα Βρύση, Ορνε και Μέλαμπε, ήτοι 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ένα Πεζοπόρο Τμήμα.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να επιχειρήσει ρίψεις νερού απο αέρος και το πυροσβεστικό ελικόπτερο Erickson, πυο εδρεύει στα Χανιά

#Πυρκαγιά ??σε χορτολιβαδική έκταση στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2022

