Εύβοια

Αλιβέρι: Σύλληψη 62χρονου για τρεις πυρκαγιές στην περιοχή

Τι ανέφερε ο ίδιος μετά τη σύλληψή του. Πώς κινούνταν στην περιοχή.

Στην προσαγωγή ενός 62χρονου υπόπτου για τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (25/7) στην περιοχή Άγιος Λουκάς στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Ο 62χρονος κινούνταν με μηχανάκι κι έβαζε τις φωτιές στην άκρη του δρόμου. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο και τα τρία μέτωπα των πυρκαγιών και δεν πήραν διαστάσεις.

Κατέθεσε στο ανακριτικό τμήμα της ΠΥ Χαλκίδας και ομολόγησε τις πράξεις του.

Θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του νόμου. Ενδεχομένως να εμπλέκεται και σε άλλους εμπρησμούς στην περιοχή της Εύβοιας.

