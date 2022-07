Φθιώτιδα

Λαμία: Άνδρας καταπλακώθηκε από ενεργειακό τζάκι και σκοτώθηκε

Ασύλληπτη τραγωδία στην Λαμία με θύμα έναν 60χρονο άνδρα. Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα.



Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή της Ροδίτσας του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 60χρονος άνδρας ο οποίος είχε παραγγείλει ένα ενεργειακό τζάκι τραυματίστηκε θανάσιμα όταν κατά την διάρκεια της εκφόρτωσης του βαριού φορτίου -στο σπίτι του- έχασε την ζωή του αφού προηγουμένως καταπλακώθηκε από αυτό.

Βάση των ίδιων πληροφοριών το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ο άτυχος άνδρας προσπαθούσε να τραβήξει το βαρύ φορτίο από τον γερανό στον 1ο όροφο του σπιτιού. Σε εκείνο το σημείο – άγνωστο πως – το ενεργειακό τζάκι έφυγε από την θέση του και καταπλάκωσε θανάσιμα τον άτυχο άνδρα ο οποίος έχασε την ζωή του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ Λαμίας.

