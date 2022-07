Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Πτώση από μπαλκόνι: 22χρονη διασωληνωμένη στην ΜΕΘ

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί ως προς τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης της κοπέλας στο κενό.Τι αναφέρουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας της νεαρής.

Σε σοβαρή κατάσταση, στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται η 22χρονη που το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2022, έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στον δρόμο.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την 22χρονη και την μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 22χρονη νοσηλεύεται σε καταστολή, στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Φέρει κατάγματα στο πρόσωπο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα και τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη.

Η 22χρονη υποβλήθηκε ήδη σε ένα πρώτο χειρουργείο από ορθοπαιδικούς για τα κάτω άκρα, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν για την εξέλιξη της υγείας της από την αντιμετώπιση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και διερευνάται το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας.

Πηγή: neakriti.gr

